artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die private Kita am Gut Zeisigberg in Müllrose verfügt über mehr Platz. In den vergangenen Wochen wurde eine ursprünglich für altersgerechtes Wohnen ausgelegte Wohnung für die Bedürfnisse von Kindern im Alter zwischen 0 und 2 Jahren umgebaut. Eine Bescheinigung fehle noch, um den Betrieb aufzunehmen, sagte Geschäftsführer Wilfried Selenz am Montag. "Doch das ist nur eine formale Sache."

artikel-ansicht/dg/0/1/1593191/

Deshalb konnten am Montag auch ruhigen Gewissens die Räume eingeweiht werden. Wilfried Selenz überreichte Kita-Leiterin Kathrin Unglaube einen symbolischen Schlüssel.

Die zehn zusätzlichen Plätze im Kleinkindbereich werden dringend benötigt. "Wir verzeichnen steigenden Bedarf und Nachfrage", freut sich Wilfried Selenz. Deshalb hat sich das Gut Zeisigberg zu dieser Investition, das es aus eigenen Mitteln finanziert wurde, entschlossen. Unter anderem ist ein Kreativ-Raum entstanden, wo die Kinder künftig sich nach Herzenslust ausleben können. Aber auch sonst gibt es genügend Platz zum Krabbeln oder auch zum Ausruhen.

Seit 15 Jahren besteht die Einrichtung, die nicht zuletzt auf Wunsch der Stadt Müllrose errichtet wurde, ebenfalls in einem Gebäude, das schon vorhanden war, aber für die speziellen Zwecke bedarfsgerecht umgebaut wurde. Wilfried Selenz erinnerte am Montag daran, dass es anfänglich auch skeptische Stimmen zu dem Projekt gegeben habe. So gab es Bedenken, dass die Einrichtung zu weit weg von der Stadt liegt, nur mit dem Auto zu erreichen ist. Doch was auf den ersten Blick ein Nachteil zu sein scheint, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als Vorteil, nicht zuletzt die Nachfrage bestätigt das. Denn die Kita liegt mitten in der Natur. Einmal in der Woche zum Beispiel gehen die Gruppen in den Wald. Auch die vielen Tiere, die auf gut Zeisigberg leben, werden in die pädagogische Arbeit mit einbezogen. Im Wortsinn preiswürdig ist auch das generationenübergreifende Konzept der Einrichtung. Denn auf Gut Zeisigberg gibt es auch ein Alten- und Pflegeheim. Das sich die ganz Jungen und die Alten begegnen, sei gelebte Normalität, sagt Wilfried Selenz. Feste des Jahreskreises würden zusammen gefeiert, nennt Kathrin Unglaube ein Beispiel, auch werden neue und alte Lieder zusammen gesungen. Schließlich ist auch der Bauerngarten in direkter Nachbarschaft der Kita ein beliebter Treffpunkt für die Kinder und die Senioren. Gemeinsam werden die Beete bewirtschaftet und die Ernte danach verarbeitet.