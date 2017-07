Volleyball: Frühes Aus im Beach-Mekka

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Felix Göbert verstärkt in der neuen Saison den Volleyball-Zweitligisten SV Lindow-Gransee. Wito Krüger, einer der Publikumslieblinge bei den Grün-Weißen, spielt schon seit Wochen mit dem bisherigen Bitterfelder zusammen. Als Beach-Duo reisen sie von Turnier zu Turnier. Ihr großes Ziel ist die Teilnahme an der deutschen Meisterschaft 2018.

Diese wird am Timmendorfer Strand ausgetragen. "Als Austragungsort ist das das Nonplusultra im Beachvolleyball in Deutschland", bemerkt Wito Krüger. Doch auch der Volleyballer des SV Lindow-Gransee hat in den zurückliegenden Wochen auf den Top-Anlagen der Republik gespielt. So auch am vergangenen Wochenende, als der smart-Beachcup in St. Peter-Ording ausgetragen wurde. "Das ist schon so etwas wie das Mekka unseres Sports in Deutschland", stimmt Krüger zu. Im selben Atemzug müssten dann aus seiner Sicht aber auch die Events in Norderney und Kühlungsborn genannt werden. "Timmendorf ist dann noch mal eine andere Hausnummer."

Nach Nordfriesland war das Duo Krüger/Göbert mit einigen Erwartungen gefahren - wenngleich Krüger im Vorfeld warnende Worte fand. "Es wird ein freudiges Windspiel. Wer sich darauf am besten einstellen kann, hat die besten Karten." Das waren nicht die beiden Granseer. Sie flogen schon in der Qualifikation am Freitagabend raus. "Es lief ganz schlecht."

Wenige Minuten nach dem Aus saßen Krüger und Göbert schon im Auto. Das Ziel war Karlshagen, wo am Wochenende der Usedom-Beachcup ausgetragen wurde. Ein Mammutturnier. Dieses schlossen die künftigen Vereins-Teamkollegen nach insgesamt 27 gespielten Sätzen auf dem fünften Platz unter teilnehmenden 155Teams ab. "Wir waren mit den Kräften am Ende. Hätten wir am Freitag nicht einen 900-Kilometer-Ritt im Auto zurückgelegt, hätte es vielleicht für mehr gereicht", so Krüger.

Der 22-Jährige, der beim Schweriner SC mit dem Volleyball begann und dort fünf Jahre auf dem Internat war, wird in diesem Sommer noch zwei Turniere im Sand spielen- auch an der Seite von Felix Göbert. "Wir waren den ganzen Sommer über ein Team. Ich habe ihn auch zu Lindow-Granse gelotst." In Binz, Berlin oder Dresden gaben sie ihre Visitenkarte ab. In Kiel (zweiter Platz) und Wriezen (3.) wurden die besten Platzierungen eingefahren. "Insgesamt hätten wir gern besser abgeschnitten. Ich bin nicht ganz so zufrieden. Aber es ist unser erstes gemeinsames Jahr. Wir haben uns kennengelernt und wollen nächstes Jahr zur DM", blickt Krüger voraus, der seit 2011 Beachvolleyball spielt und vor vier Jahren bei der EM der U 20 Vierter wurde.

2015 war Wito Krüger, der Veranstaltungstechnik und Management studiert, mit Lindow-Gransee Meister in der 2. Bundesliga. Auf die anstehende Saison freue er sich trotz des fehlenden Urlaubs sehr. "Mit dem neuen Coach haben wir eine neue Konstellation. Ich habe ein gutes Gefühl. Mal gucken, was passiert. Da der Kern der Mannschaft zusammenblieb, ist eine Platzierung unter den ersten Drei möglich."