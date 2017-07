Infostände in Stadtteilen

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Mit seinem roten Werbe-Barkas und Wahlwerbung für Bundestagskandidat Stefan Zierke ausgestattet hat Landtagsabgeordneter Mike Bischoff am Montag Besuche in Schwedter Stadtteilen gestartet. Vor dem Ärztehaus am Brechtplatz im Stadtteil Waldrand und auf dem Netto-Parkplatz im Stadtteil Neue Zeit kam er dabei mit Bürgern ins Gespräch. Am Dienstagvormittag ist dazu auf dem Vierradener Platz, am Mittwochvormittag vor dem Centrum Kaufhaus Schwedt Gelegenheit, am Donnerstag stehen Bischoff und Zierke am Nachmittag mit ihrem Infostand vor Kaufland.