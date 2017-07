Klares Signal für ein Ende

artikel-ansicht/dg/0/

Niederfinow (MOZ) Es sollten noch ein paar letzte Beschlüsse gefasst werden, bevor das Gremium wegen fehlender Mitglieder aufgelöst wird. Die Gemeindevertretung Niederfinow sollte am Freitag noch ein letztes Mal in alter Form zusammentreten, das Parlament war allerdings nicht beschlussfähig.

artikel-ansicht/dg/0/1/1593197/

19 Uhr am Gemeindehaus in Niederfinow. Wenn der Gemeinderat tagt, stehen häufig eine Handvoll Menschen vor dem Gebäude, rauchen und reden, bevor das Gremium seine Sitzung beginnt. Nicht so am vergangenen Freitag. Zwei Personen finden sich im Publikumsbereich ein. Neben Amtsdirektor Jörg Matthes, Bürgermeister Günther Gollner und Ratsmitglied Hans-Jörg Rafalski bleiben die Stühle am Beratungstisch leer. Holger Rütz war als drittes noch verbliebenes Mitglied der Gemeindevertretung nicht erschienen - obwohl seinen Kollegen gegenüber anders angekündigt.

Die Sitzung am Freitag war kurzfristig einberufen worden, um noch ein paar Entscheidungen zu treffen, bevor die Gemeindevertretung - voraussichtlich Anfang der kommenden Woche - durch die Kommunalverfassung aufgelöst wird. Grund dafür ist die in den vergangenen Wochen rapide geschrumpfte Mitgliederzahl. Unzufriedenheit hatte sich in den Reihen angestaut. Zu wenig sei bislang in Niederfinow umgesetzt, lautet ein häufiger Vorwurf ausgeschiedener Mitglieder. Kritik an der Arbeit des Amts kommt hinzu. Es war also nur noch eine Frage der Zeit, bis die Gemeindevertretung gesetzlich nicht mehr repräsentativ für die Niederfinower ist.

Nur noch die beiden Vertreter Hans-Jörg Rafalski und Holger Rütz sowie Bürgermeister Günther Gollner sind geblieben, nachdem zuletzt auch Klaus Butzkies ausgetreten war. Werner Klemm und Edmund Nüßlein (beide Wählergruppe Aktiv für Niederfinow) hatten nur kurz zuvor ebenfalls ihren Ausstieg verkündet. Mit nur drei Mitgliedern ist die Vertretung laut Brandenburgischem Kommunalwahlgesetz nicht beschlussfähig und muss aufgelöst werden.

Bis dahin müssen bei Sitzungen mindestens drei Mitglieder anwesend sein. Durch die Abwesenheit von Holger Rütz war das am Freitag nicht gegeben. "Ich kann verstehen, wenn Mitglieder der Vertretung auf diese Weise keine Legitimation mehr sehen, ihre Gemeinde zu vertreten", gibt Jörg Matthes auf Nachfrage einen Erklärungsversuch. "Wir sind doch eh schon beerdigt, warum sollte er da noch ans Tageslicht kommen", beschreibt es Hans-Jörg Rafalski am Freitag bildhaft. Auf der Tagesordnung waren einige wichtige Punkte zusammengekommen. Es sollte unter anderem über die Kündigung des Besitzüberlassungsvertrags zwischen dem Amt Britz-Chorin-Oderberg und der Gemeinde Niederfinow zum Krafthaus abgestimmt werden. Zwei weitere Punkte beinhalteten die Veranschlagung sowie Umwidmung von Haushaltsgeldern.

Eine halbe Stunde warten die Anwesenden. In dieser Zeit wird über die Situation der Regenentwässerung an der Choriner Straße diskutiert. Die abschüssige Straße sorgt dafür, dass Anwohner am Kanal bei stärkerem Regen unter dem sich anstauenden Wasser leiden. Die Entwässerung ist immer wieder Streitthema. Hans-Jörg Rafalski wirbt zum wiederholten Mal für eine Lösung, bei der die Landesstraße nicht gekreuzt werden muss. Auch die Zukunft der Gemeinde ist ein Thema während der unfreiwilligen Wartezeit. Hans-Jörg Rafalski kritisiert das pauschale Dagegensein, das er in Niederfinow verspüre. Er wünsche sich für das nächste Gremium mehr jüngere Vertreter.

Nach also etwa 30 Minuten ist klar: die Zahl der Anwesenden wird an diesem Abend nicht mehr wachsen. Holger Rütz hat inzwischen darüber informiert, dass er auch zu einem nächsten Termin nicht erscheinen wird. Die Sitzung fällt ersatzlos aus. Regulär wird in Brandenburg erst 2019 wieder gewählt. Per Gesetz muss die Neuwahl nun aber innerhalb von fünf Monaten erfolgen.