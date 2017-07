Ganz nah dran am Flutdrama

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit drei Wochen blicken wir im Stadtboten auf die lokalen Berichte zur Oderflut zurück. Für die MOZ fotografierten im Sommer 1997 unter anderem Heinz Köhler und Winfried Mausolf. Ob aus der Luft, bei den Helfern an den Dämmen oder vor Ort bei den Betroffenen: Sie waren immer ganz nah dran am Drama.

Frankfurt an und in der Oder: Die Aufnahme vom 19. Juli 1997 zeigt die überflutete Insel Ziegenwerder und das vom Hochwasser bedrohte Ufer.

Der Flutsommer 1997 war auch für die Märkische Oderzeitung eine Ausnahmesituation. Wort- und Bildreporter verschiedener Redaktionen sowie zahlreiche freie Journalisten berichteten täglich auf mehreren Sonderseiten über die Jahrhundertkatastrophe im Erscheinungsgebiet.

Teil der Soko Hochwasser, wie die Flutredaktion intern genannt wurde, war auch Heinz Köhler. Der Bildreporter aus Frankfurt fotografierte seit 1962 für den "Neuen Tag" und später die MOZ. "Im Nachhinein habe ich oft gedacht: Wahnsinn, was Du in der Zeit alles erlebt hast", erzählt der mittlerweile 76-Jährige. In einer Kneipe in Aurith hätten er und ein Kollege noch ein Bier getrunken - kurz darauf versank der Ort in den Fluten. Ein Bild von ihm, das sich vielen eingeprägt hat: der bange Blick von Matthias Platzeck auf die Oder während eines Hubschrauberfluges über die Katastrophenregion.

Bis zu 16 Stunden täglich sei er manchmal im Einsatz gewesen. "Ich war oft bis 20.21 Uhr draußen. Dann mussten die Filme entwickelt werden. Digital haben wir da noch nicht fotografiert. Wenn die Zeitung gedruckt war, wurde ab 23 Uhr noch die Zeitung für morgen geplant."

Als das Wasser wich, sicherte sich Heinz Köhler einen Original-Sandsack, den er nach wie vor in Ehren hält. Darauf unterschrieben Politiker und Mitarbeiter aus dem Krisenstab. Vermerkt ist auch der Rekordpegel vom 27. Juli 1997: 6,57 Meter.

Sein Kollege, Fotograf Winfried Mausolf stand an dem für die Stadt historischen Tag unter anderem an der Konzerthalle. Dort fotografierte er Bundeswehrsoldaten, die fieberhaft die Verteidigungslinie am Ufer mit Sandsäcken absicherten. Beeindruckend sind ebenso seine vielen Luftaufnahmen. "Ich bin fast jeden Tag mit dem Hubschrauber geflogen", erzählt er - auch, als bei Brieskow-Finkenheerd der Deich brach. "Keine Stunde später waren wir über der Bruchstelle. Ein Wahnsinn, wie schnell die Wassermassen ins Land strömten".

Gut 200 Kleinbildfilme habe er während des Hochwassers verbraucht. Seine Fotos erschienen nicht nur in der MOZ, sondern auch in anderen Zeitungen wie der Bild. Gut in Erinnerung sind ihm bis heute die Frankfurt-Besuche ranghoher Politiker wie Helmut Kohl - aber auch die Verzweiflung der Betroffenen: "Die Leute in der Ziltendorfer Niederung haben mir so leid getan."