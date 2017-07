Junge Oboistin glänzt im Barocksaal

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf/Neuenhagen (MOZ) Mit großer Freude hat die Musikschule Hugo Distler ihre Schülerin Luise Raum zurück im Doppeldorf begrüßt. Die 17-Jährige hat am Carl-Schröder-Wettbewerb in der Kategorie Oboe mit hervorragendem Erfolg teilgenommen.

Beherrscht beide Instrumente ausgezeichnet: Luise Raum aus Neuenhagen, die an der Musikschule Hugo Distler Unterricht in Klavier und Oboe erhält, nahm erfolgreich am Carl-Schröder-Wettbewerb in Sondershausen teil. © MOZ /Gerd Markert

Irgendwie ist der 17-Jährigen das Ganze ja ein bisschen unangenehm. Die Presse kommt extra wegen ihr. Klar, das war schon ein riesiges Erlebnis da in Sondershausen im wunderschönen blauen Barocksaal. Klar freut sie sich, dass es ihr gelungen ist, in der Kategorie Oboe 23 von 25 Punkten zu ergattern und damit eine Urkunde, auf der steht, dass sie mit hervorragendem Erfolg teilgenommen hat. Na ja, geübt hat sie auch, es hätte schon mehr sein können, erzählt die junge Musikerin ganz unaufgeregt. Aber so viel Wirbel um ihre Person. Das ist Luise Raum eher peinlich.

Seit Jahren an ihrer Seite ist Musiklehrer Andreas Wenske. Er hat seine talentierte Schülerin, die seit elf Jahren Klavier spielt und seit sechs Jahren Oboe, nach Sondershausen und dort sogar am Klavier begleitet. Drei Stücke musste die Elftklässlerin vortragen und hat sich mit ihrem Lehrer für Telemanns Konzert in e-Moll, Saint-Saëns Sonate für Oboe und Klavier op. 166 sowie Brittens zweiten Satz Phaeton aus den sechs Metamorphosen nach Ovid, einem Solostück für Oboe, entschieden.

Maximal 15 Minuten Zeit hatte die junge Musikerin, ihre Stücke - gewünscht waren welche aus verschiedenen Epochen - vorzutragen. Der Jubel war groß, als die sechsköpfige Jury ihr dann gratulierte. "Aufregung ist bei solchen Wettbewerben immer dabei. Ich hatte aber nach dem ersten Stück schon ein gutes Gefühl, dass ich das Ganze auch konditionell durchhalte", sagt die 17-Jährige.

Vor allem das Stück von Saint-Saens habe ihr doch ein wenig Kopfzerbrechen bereitet, da sie es erst anderthalb Wochen vorm Wettbewerb bekam und so wenig Zeit hatte, sich intensiv damit auseinander zu setzen. "In der Schule war dazu noch Klausurphase. Schule geht immer ganz klar vor", zählt die junge Dame auf. Je weniger Druck sie bekäme, desto lieber übe sie auch, obwohl das Klavierspielen immer mehr zurückgehe zugunsten der Oboe.

Für dieses Instrument habe sie sich zusätzlich vor sechs Jahren entschieden. "Ich habe überlegt, ob ich Blockflöte anfange. Aber das ist kein Orchesterinstrument. Für Fagott war ich noch zu jung, also wurde es die Oboe, die hat einen schönen, warmen Klang." Denn nebenberuflich könnte sie sich in Zukunft durchaus vorstellen, in einem Orchester mitzuspielen, hauptberuflich liebäugelt sie eher mit einem Studium, das in Richtung Astrophysik geht. "Aber, das ist noch zu früh, ich habe ja noch ein Jahr Zeit bis zum Abitur", sagt die sympathische 17-Jährige, in deren Familie die Musik lebt. Ihre Mutter singt im Chor, und Bruder Max, der zwei Jahre älter ist, studiert in Hannover mittlerweile Schlagzeug. Als er mit dem Klavierunterricht anfing, wollte das seine kleine Schwester auch bald.

Dreimal in der Woche geht sie zu Andreas Wenske in der Musikschule Hugo Distler - da bleibt wenig Zeit für Hobbys wie das Sportklettern in der Halle. Zumal ihr Arbeitstag oft um 6.30 Uhr beginnt, und erst gegen 21 Uhr wirklich alles erledigt ist von Schule bis Musik. Denn da sind ja auch noch der Chor Esspressivo der Musikschule und nicht zu vergessen, der Theorieunterricht, den sie absolviert. Nächstes Jahr, überlegt die Neuenhagenerin, will sie aber vielleicht noch einmal antreten. Bei "Jugend musiziert", wo sie 2015 den 3. Preis im Bundeswettbewerb erreicht hat. "Na, und wenn ich dann schon dafür übe, kann ich ja auch gleich noch mal nach Sondershausen zum Carl-Schröder-Wettbewerb", sagt sie. Und lächelt.