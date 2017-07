17 Millionen fließen an illegale Lottoanbieter

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die brandenburgische Lottogesellschaft verzeichnete in den vergangenen Jahren konstante Einnahmen. Aus der Glücksspielabgabe flossen 2016 36,2 Millionen Euro an das Land. 16 Millionen davon gehen an die Sportförderung, 4,9 Millionen werden durch die Ministerien für wohltätige Zwecke ausgereicht und der Rest bereichert die Landeskasse. In den Jahren zuvor belief sich die Glücksspielabgabe auf 35,8 beziehungsweise 34,7 Millionen Euro.