Erfolgreicher Kanu-Nachwuchs

"Wir haben es zum ersten Mal zur MOZ-Party geschafft - und sind begeistert", sagt Hannelore Mühe. Sie ist mit Ehemann Hans-Jürgen, der im Sommer viel mit seinen Oldtimerfreunden unterwegs ist, aus Gorgast an den Baggersee gekommen. Erika Krause ist sogar aus Frankfurt angereist, um dabei zu sein. "Das tolle Programm kann ich mir doch nicht entgehen lassen", sagt die ehemalige Ortsvorsteherin von Steintoch, die der Region noch immer sehr verbunden ist.

Kurz darauf beklatscht sie, im großen Festzelt vor Kaffee und Kuchen sitzend, bereits begeistert den Auftritt der Zechiner "Sunflowers", biegt sich vor Lachen über die derben Witze von "Oma Liesbeth" und schunkelt und singt mit, als der "singende Bauer" Paul Scherhag mit seiner warmen, tiefen Stimme Schlagerhits von "Zwei gute Freunde" über "Ring of Fire" bis zu "Joanna" und "Schön war die Zeit" darbietet.

Zu der Zeit warteten die meisten Starter zur MOZ-Kanumeisterschaft schon ungeduldig am Strand des Baggersees. Kurz vorm Start bietet Moderatoren-Legende Hartmut Sommer aus Seelow dem MOZ-Team, das diesmal ohne seine erkrankte Chefin Doris Steinkraus auskommen muss, spontan seine Hilfe an. Sie wird hocherfreut angenommen. Und dann geht's los: Volontärin Josefine Jahn bittet zunächst die Männer an den Start. Unter den elf Zweier-Teams, die sich angemeldet haben, sind mit Christopher Eichhorst und Manfred Piechota zwei Niederjesarer Feuerwehrleute. Und mit Sven und Dirk aus dem "Letschiner Partyraum" haben sich zwei Volleyballer für eine zweite Sporteinheit an dem Tag entschlossen.

Die kleine Mia-Jolie (6) bekommt von Kanu-Scout Maik Gesche eine Schwimmweste verpasst. Und für den Notfall ist da ja noch das Seelower Feuerwehrboot, in dem Jens Glaser, Erich Pastow und Marcel Loehst über das Wohl der Kanuten wachen.

Da es sich bei den meisten Wettkämpfern um Laien handelt, gibt es auf der Fahrt zur Boje und zurück zum Strand manche Karambolage. Und mitunter ist es für die MOZ-Juroren schwer, die Sieger zu ermitteln. So gab es eine "Reklamation": Bei den Frauen wurden Marie Schindler (14) und Anna Lena Schröter (12) Dritte, wie ein Video zeigt. Natürlich kriegen die Mädels Preise!