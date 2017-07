Toiletten bald unterm Dach

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) "Wenn wir am Tage nicht fertig werden, dann haben wir ja zur Not noch die Nächte", scherzt Eckhard Brennecke als er im Erdgeschoss des Kalkofens die Spülung an einer Toilette montiert. Ralf Hüffmann, Mitarbeiter des Baugeschäfts Vierath, sitzt nur zwei Meter von ihm entfernt und verfugt die Fliesen am Boden. "Für heute bin ich fast fertig", sagt Ralf Hüffmann. In den kommenden Tagen wird er die Fliesen in den Kabinen für die Männertoiletten weiter bearbeiten.