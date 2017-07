Gaudi auf dem Mündesee

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (kun) Der Sommer 2017 war wettertechnisch bislang ein Desaster. Etliche Veranstaltungen waren verregnet. Es kann also nur besser werden. Das hoffen auch die Organisatoren der Lampionfahrt auf dem Mündesee. Wie jedes Jahr steigt dort am ersten August-Wochenende die Spaßveranstaltung der Angermünder und Dobberziner Gartenfreunde. Gegen 14 Uhr gibt es am Sonnabend unter anderem eine Spaßregatta.