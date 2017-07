Bauarbeiten auf der B 1 mit Umleitung

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Bis voraussichtlich 19. August werden auf der B 1 zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Berlin-Hellersdorf und Tasdorf Fahrbahnsanierungsarbeiten ausgeführt. Dort wird die Deckschicht erneuert. Dafür wird eine halbseitige Straßensperrung in beiden Richtungen eingerichtet, so dass jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht.

Die Bauarbeiten erfolgen parallel auf beiden Richtungsfahrbahnen, teilt der Landesbetrieb für Straßenwesen mit.Eine geänderte Verkehrsführung mit Umleitung für den Kreuzungsbereich in Tasdorf ist ausgeschildert.

In diesem Zusammenhang wird an der A 10 in Richtung Autobahndreieck Barnim die Ausfahrt der Anschlussstelle Berlin-Hellersdorf in Richtung Strausberg von heute an bis 12. August gesperrt. Die Umleitung erfolgt ab Anschlussstelle Rüdersdorf (U 23).