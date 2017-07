Alte Polizeiwache soll verkauft werden

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Lediglich die Parkplatz-Hinweise - reserviert für den Wach- und Wechseldienst - erinnern daran, dass das Gebäude in der Straße Halbe Stadt 9 einst Sitz der Frankfurter Polizeiwache war. Im Februar 2015 zogen die Revierpolizisten in ihr neues Domizil in der Nuhnenstraße 40 um. Danach wurde das Haus in der Halben Stadt nur noch teilweise unter anderem von Ermittlern der Kriminalpolizei genutzt, deren Umzug inzwischen ebenfalls erfolgt ist. Das denkmalgeschützte Gebäude, das schon 1828 auf alten Plänen verzeichnet war, steht inzwischen leer, vor dem einst repräsentativen Eingangsbereich wuchert Unkraut.