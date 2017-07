artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Zum Seelower Stadtfest soll am 2. September wieder ein Kinder- und Familien-Flohmarkt stattfinden. Interessierte melden sich bitte im CVJM-Familienzentrum "Das Nest" bei Monika Kexel, Tel. 015143216683 oder per Zettel in den Nest-Briefkasten an. Für die Stand-Ausstattung muss jeder selbst sorgen. Für Kinder ist die Teilnahme gratis.