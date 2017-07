Verwaltungschefs stellen Bedarfsliste zusammen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Eberswalde (MOZ) Kurz vor der Sommerpause ist die Kreistagsfraktion der Linken in Klausur gegangen. Das beherrschende Thema des Wochenendes: Welche Prämissen setzt die Fraktion für den Doppelhaushalt 2018/19, der im September die Diskussionen in den Fachausschüssen und im Kreistag bestimmen wird?

"Schulen, Öffentlicher Personennahverkehr, Radwege- und Straßenbau" sind die Themen, die die Linken bedient wissen wollen, sagt Fraktionschef Lutz Kupitz. Der Kreis verfügt über rund 77 Millionen Euro liquide Mittel. Knapp 35 Millionen Euro sollen nach den Vorstellungen von Landrat Bodo Ihrke (SPD) für Schulen in Ahrensfelde, Bernau und Panketal ausgegeben werden. "Das ist aufgrund der rasanten Entwicklung, die die Kommunen im südlichen Barnim nehmen, auch dringend notwendig", stellt Kupitz fest. Doch ebenso müssten die Gemeinden im ländlichen Raum in den Genuss von Investitionen kommen, fordert er. Seine Fraktion schlägt deshalb vor, speziell für Kommunen des ländlichen Raumes ein Investitionsprogramm mit einem Volumen von zehn Millionen Euro aufzulegen. "Maßstab der Vergabe des Geldes muss sein: Was brauchen die Gemeinden? Die Vergabe sollte also völlig unbürokratisch und variabel von statten gehen", sagt der Linke-Fraktionschef. Möglicherweise brauche die eine Gemeinde einen Zuschuss zum Sporthallen-Neubau, die andere dagegen könne den Eigenanteil beim Radwegebau nicht aufbringen, nennt er Beispiele.

Natürlich müssten die Gemeinden Anträge stellen - "ohne wird's nicht gehen", ahnt Kupitz. Doch die eingereichten Projekte sollten von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Barnim bewertet werden. "Die hat das Know-how dafür", ist er sicher. Im Anschluss würden die Projekte in den Fachausschüssen des Kreistages behandelt.

Der Vorschlag der Linken zur Förderung des Ländlichen Raumes deckt sich mit den Ansprüchen, die die Amtsdirektoren Dirk Protzmann (Joachimsthal), Jörg Matthes (Britz-Chorin-Oderberg), André Nedlin (Biesenthal-Barnim) und der Bürgermeister der Gemeinde Schorfheide, Uwe Schoknecht, kürzlich in einem Brief an den Vorsitzenden der LAG Barnim, Holger Lampe, angemeldet haben. Als Schwerpunktthemen für den Einsatz von finanziellen Mitteln benannten sie Schulen und Sporthallen in Groß Schönebeck, Oderberg, Britz, Grüntal und Joachimsthal sowie den Neubau einer Drei-Felder-Mehrzweckhalle in Biesenthal. Darüber hinaus brauchen sie finanzielle Unterstützung beim Neubau von Radwegen zwischen Biesenthal und Lanke, Biesenthal und Eberswalde, Trampe und Eberswalde sowie zwischen Eichhorst und Groß Schönebeck. Um den Lückenschluss und die Sanierung des Radweges zwischen Leistenhaus und Grimnitsee/Werbellinsee geht es im Amt Joachimsthal. Unterstützung beim Neubau eines Radweges zwischen Britz und Golzow sowie bei diversen Lückenschlussen und Sanierungen wünscht sich das Amt Britz-Chorin-Oderberg.

Schließlich haben die Verwaltungschefs weitere Wünsche wie die Modernisierung der Kläranlage Klein Ziethen, die Gestaltung von Kita-Außenanlagen im Amtsbereich von Britz-Chorin-Oderberg, den Umbau der "Linde" zu einer Kita in Sydower Fließ, den Bau einer neuen Kita in Biesenthal und ein Mehrgenerationenhaus in der Gemeinde Brydin.