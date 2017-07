Neuer Asphalt auf Rathsdorfer Ortsdurchfahrt

artikel-ansicht/dg/0/

Rathsdorf (MOZ) Zehn Zentimeter höher liegt der Asphalt nun zwischen dem Bahnübergang Rathsdorf und dem rund 500 Meter entfernten Storchenturm. Das ist der erste Abschnitt, den die Baufirma Oevermann zurzeit auf der Kreisstraße 6436 bearbeitet. Am Montag verschob Jörg Lüttge den Randstreifen an der Straße mit einem Bagger. Dieser wird nun in den kommenden Tagen auf die neue Höhe der Straße angepasst. Auch um die Bushaltestelle auf Höhe des Storchenmuseums und um die Zufahrten werden sich die Bauarbeiter kümmern, sagte Polier Marco Henoch. Der erste Abschnitt hat jetzt zwei Schichten bekommen - erst die Binderschicht und als zweite die Asphaltschicht, sagte der Bauarbeiter. Die Absprachen mit den Anwohnern erfolgen individuell, so der Mitarbeiter.