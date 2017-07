Federtaschen aus Plastemüll

artikel-ansicht/dg/0/

Aus Abfall entsteht Neues: Emsiges Treiben herrschte am Basteltisch, an dem die Camp-Teilnehmer aus PET-Flaschen, Gläsern und Konservendosen dekorative oder nützliche Dinge herstellen konnten. Jedes Produkt war garantiert ein Unikat.

Die Freunde Florian Langhoff und Christopher Sip aus Neustrelitz bauten in der vergangenen Woche eine Solaranlage für ein kleines Modellhaus und waren gespannt, ob sie am Ende funktioniert. "Meine Mutter hatte mich auf das Ferienangebot aufmerksam gemacht und ich habe Christopher mitgeschleppt", erzählt Florian. Auch andere Jugendliche wurden vor allem durch ihre Eltern ermutigt, sich für das Sommercamp des Projektes Future Lab anzumelden. "Ich wollte gar nicht, sondern lieber chillen", meinte ein Mädchen.

Bereut habe sie es aber nicht, sagt sie. Schließlich wird den Mädchen und Jungen zwischen 13 und 18 Jahren - neben dem Hineinschnuppern in verschiedene Berufsfelder am Nachmittag - beim Forschen und Experimentieren ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Vormittags lernten die Teilnehmer im Zuge des Ressourcenkreises unter anderem mehr über das Upcyclen, das heißt, angefallenen Müll umzufunktionieren. So entstanden beispielsweise aus Blechdosen Partylichterketten, aus Gläsern Laternen mit Blattmotiven oder aus PET-Flaschen und Reißverschlüssen individuelle Federtaschen.

Bei Jens Schwebbach erfuhren sie mehr über die Gebäudesanierung und die Lehmbauweise als Alternative zum Putzen. Am Donnerstag baute Marcel Schulz mit den Mädchen und Jungen kleine Solaranlagen für ein Modellhaus.

Auch Unternehmensbesuche standen auf dem Programm. So erfuhren die Teilnehmer bei Alba in Schwedt, was mit dem Müll passiert und wie der Zowa das Abwasser aufbereitet. Auch die Papierfabrik Leipa in Schwedt und der Solarhersteller Acotec in Angermünde empfingen die Jugendlichen. Neben Informationen zu verschiedenen Berufen gab es Workshops zur Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz.

Nachmittags ging es gemeinsam in den Kletterwald in der Schorfheide, ins Spaßbad oder auf Schatzsuche beim Geocaching in Angermünde. Abends wurde unter anderem gegrillt.

Die Jugendlichen, die diesmal aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern kamen, darunter drei Asylbewerber, verstanden sich bestens. "Sie haben als Gruppe toll funktioniert und sich auch untereinander geholfen", lobt Betreuerin Madlen Bismar. Sogar das eine oder andere Paar hat sich in den paar Tagen gefunden.

Sowohl die Betreuung als auch die Unterkunft und Verpflegung waren kostenlos. Das Projekt Future Lab, an dem auch die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und die Handwerkskammer Frankfurt (Oder) beteiligt sind, wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit sowie den Europäischen Sozialfonds gefördert.

In der nächsten Woche gibt es einen weiteren Camp-Durchgang. Dann werden 13 Jugendliche erwartet.