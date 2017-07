Geburtsstunde einer Bahnstrecke

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Täglich pendeln Tausende von Menschen zwischen Berlin und Eberswalde. Nach Fertigstellung der Bahnstrecke im Jahr 1842 waren es etwa 670 am Tag. Heute vor 175 Jahren wurde die Strecke in die Waldstadt eröffnet. Sie gehört so zu den ältesten Verbindungen im Land.

artikel-ansicht/dg/0/1/1593213/

Drehkreuz: Werktäglich besuchen über 8400 Personen den Bahnhof in Eberswalde. Er ist Start und Ziel für Pendler, Studenten und Touristen. Zuletzt wurde im Jahr 2004 umgebaut. Heute fahren dort täglich und stündlich Regionalzüge in Richtung Berlin, Stralsu

Berufspendler, Studenten, Touristen - die Bahnstrecke zwischen Berlin und Eberswalde hat die Kreisstadt für verschiedene Gruppen attraktiv gemacht. Seit 175 Jahren gibt es die Strecke bereits. Damals wie heute garantiert die Reise mit der Bahn die schnellstmögliche Verbindung. Der Bahnhof Eberswalde entspricht mit Schließfächern, Barrierefreiheit, digitalen Anzeigetafeln, Parkplätzen für Fahrrad und Autos dem Standard der Deutschen Bahn. Heute verkehren dort an Wochentagen stündlich Regionalzüge (unter anderem RE 3 und RB 24) in Richtung Berlin und Stralsund.

Deutschland bekam im Jahr 1835 mit der Strecke Nürnberg-Fürth die erste Bahnverbindung überhaupt. Im selben Jahr regte Adolf Altvater die Idee einer Bahnverbindung zwischen Berlin und Stettin an. Nach langem Disput entschieden sich die Stadtverordneten von Neustadt-Eberswalde, wie die Waldstadt damals hieß, 1839 dazu, sich am Bau zu beteiligen. 5000 Taler wurden beigesteuert. Dies geschah aber nur unter der Voraussetzung, dass die Linie auch an der Stadt vorbeiführte. Auch Bernau (10 000 Taler) und Prenzlau (50 000 Taler) beteiligten sich.

Ein Jahr später bereits gründete sich die Berlin-Stettin Eisenbahngesellschaft mit Sitz in Stettin. Noch im selben Jahr erfolgte in Neustadt-Eberswalde der erste Spatenstich an der 134 Kilometer lange Route, die in Berlin am Stettiner Bahnhof (heute Nordbahnhof) begann, bei Eberswalde unter dem Oder-Havel-Kanal und der Kanalbrücke entlangführte. Eberswalde spielte damals als Wirtschafts- und Industriestandort eine wichtige Rolle. Die Betriebe am Finowkanal drängten auf eine Einrichtung eines Eisenbahnbetriebs, denn der Kanal eignete sich nur bedingt für den Transport der fertigen Produkte. Die Stadt machte mit dem Bau einen infrastrukturellen Sprung.

Über 5000 Mitarbeiter waren am Bau beteiligt, genauso viele Menschen wie Neustadt zu diesem Zeitpunkt Einwohner hatte. Schon 1842 konnte eine erste Probefahrt gemacht werden, am 30. Juli 1842 erfolgte die feierliche Einweihung des Bahnhofs Neustadt-Eberswalde - entworfen vom Architekten Friedrich Neuhaus. Dem Planungsentwurf nach entstanden Gesamtkosten für die Strecke von 2 724 000 Talern. Etwa 300 Gäste nahmen an der Eröffnungsfahrt teil, darunter die in Berlin befindlichen Staatsminister, der Oberpräsident der Provinz Brandenburg, von Meding, Oberbürgermeister Krausnick und Polizeipräsident von Puttkammer. Sogar eine Musikkapelle hatte auf dem letzten Wagen der "Borsiglokomotive" Platz genommen. Als der Zug den Bahnhof Neustadt erreichte, fanden die Passagiere ein festlich geschmücktes Gebäude vor. Der planmäßige Betrieb wurde am Montag dem 1. August aufgenommen. Die Lage des Bahnhofs war damals mit Bedacht rund drei Kilometer westlich des Stadtzentrums in einem Waldgebiet gewählt. Die Stadt wollte ihn nicht in der Innenstadt haben. In den Jahren 1866 bis 1867 wurde das Bahnhofsgebäude in Neustadt-Eberswalde ausgebaut und erweitert. 1906 bis 1910 erfolgten ebenfalls große Umbauarbeiten, 2004 noch einmal.

Doch damit war der Ausbau der Gesamtstrecke noch längst nicht beendet. Im August 1842 wurde sie bis nach Angermünde erweitert, ein Jahr später bis nach Stettin. Bis dato entstanden die Haltestellen Bernau, Biesenthal, Neustadt-Eberswalde, Angermünde, Passow und Tantow. 1857 folgten Chorin und Casekow. Seit den 1980er-Jahren ist die Strecke Berlin-Pankow-Passow elektrifiziert.

Gebaut wird auch heute. Im Rahmen des Projekts "Berlin Nordkreuz - Berlin-Karow" der Deutschen Bahn Gesellschaft wird die Fernbahntrasse zwischen dem Berliner Nordkreuz und dem Bahnhof Berlin-Karow zweigleisig ausgebaut. Das Projekt "Berlin-Karow - Bernau" beinhaltet den Neubau von 13 Eisenbahnüberführungen zwischen Berlin-Buch und Bernau.