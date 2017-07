Opposition will mehr Tempo

artikel-ansicht/dg/0/

Angesichts einer wachsenden Zahl ausreisepflichtiger Ausländer in Berlin fordert die Opposition konsequentere Abschiebungen. Im ersten Halbjahr wurden zwar etwas mehr abgelehnte Asylbewerber abgeschoben als im Vorjahreszeitraum. CDU, FDP und AfD reicht das jedoch nicht aus. Sie warfen dem Senat am Sonntag vor, auf die Bremse zu treten und damit den Rechtsstaat zu schwächen. "Hier versagt die rot-rot-grüne Linkskoalition vollständig", sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Burkard Dregger.

SPD, Linke und Grüne hatten im Koalitionsvertrag einen "Paradigmenwechsel" im Umgang mit Zuwanderern angekündigt. "An die Stelle einer reinen Abschiebepolitik soll die Förderung einer unterstützten Rückkehr treten", heißt es dort. Zudem sollen Zuwanderer Bleibeperspektiven bekommen. Allerdings lag die Zahl der Abschiebungen in den ersten sechs Monaten mit 1122 sogar etwas höher als im Vorjahreszeitraum, als noch eine SPD-CDU-Koalition regierte. Seinerzeit wurden 1068 Menschen "zurückgeführt", im Gesamtjahr 2016 waren es 1820.

Aus einer Antwort auf eine CDU-Anfrage geht weiter hervor, dass im ersten Quartal 712 und im zweiten Quartal 410 Menschen in ihre Heimatstaaten oder andere europäische Länder gebracht wurden. Bei letzteren handelt es sich um sogenannte Dublin-Fälle: Die Menschen müssen dort Asyl beantragen, wo sie in die EU eingereist sind. Hauptherkunftsländer der Abgeschobenen waren im zweiten Quartal Moldau (125), Albanien (67), Kosovo (45), Serbien (24) und Irak (23).

Nach Einschätzung des CDU-Politikers Dregger zeigt die Statistik, dass der "Paradigmenwechsel" sehr wohl zu wirken beginne. "Die vergleichsweise hohe Zahl der Abschiebungen im ersten Quartal 2017 war noch auf die Entscheidungen des Vorgängersenates und von CDU-Innensenator Frank Henkel zurückzuführen", sagte er. Unter dessen Verantwortung sei die Zahl der Abschiebungen seit 2011 jährlich konsequent gesteigert worden.

"Nunmehr sinkt die Zahl der Abschiebungen durch den Berliner Senat erstmals seit sechs Jahren wieder", fügte Dregger mit Blick auf das zweite Quartal hinzu. "Das ist nicht im Interesse unseres Landes. Die erfolgreiche Rückführung abgelehnter Asylbewerber muss die Regel sein und darf nicht die Ausnahme werden."

Das sieht auch der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Marcel Luthe, so. "In relativen Zahlen werden immer weniger Menschen, die kein Bleiberecht in Deutschland haben, auch tatsächlich abgeschoben", sagte er. "Wer nach einer umfangreichen gerichtlichen Prüfung kein Bleiberecht hat, muss unverzüglich ausreisen und nicht wie aktuell in Berlin auf Kosten der tatsächlich Bleibeberechtigten alimentiert werden - und so dafür noch belohnt werden, dass er den Rechtsstaat ignoriert", so Luthe. "Das ist ein fatales Signal an alle anderen."

AfD-Fraktionschef Georg Pazderski sprach sich für "Express-Abschiebungen" straffällig gewordener Asylbewerber innerhalb von 24 Stunden aus. "Wer als Asylbegehrender in Deutschland sexuelle Übergriffe begeht, Polizisten angreift oder sich in einer anderen Form gewaltbereit zeigt, sollte sofort abgeschoben werden", sagte Pazderski.

Laut der Senats-Innenverwaltung lebten Ende 2016 etwa 10500 ausreisepflichtige Ausländer in der Hauptstadt, drei Monate später bereits 11 417. Hinzu kamen noch gut 40000 Menschen, deren Asylantrag zwar rechtskräftig abgelehnt ist, die aber vorerst bleiben dürfen, weil Papiere fehlen.