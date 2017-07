Neue Chefärztin am Klinikum

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum hat mit Viola Roller seit kurzem eine neue Chefärztin. Die 52-Jährige stammt aus der Frankfurter Partnerstadt Heilbronn. Nach dem Abitur ging sie zum Studium der Humanmedizin an die FU nach Berlin. Daneben studierte sie Operngesang. Ihre Assistenzarztzeit durchlief sie im Krankenhaus Reinickendorf, ehe sie sich in verschiedenen Einrichtungen zur psychoanalytischen, psychosomatischen und psychotherapeutischen Fachärztin weiterbilden ließ. Vor ihrem Wechsel nach Frankfurt war sie drei Jahre als Oberärztin in Eisenhüttenstadt tätig. Neben der Intensivierung des stationären Versorgungsangebotes wird sie demnächst auch tagesklinische Plätze in Betrieb nehmen. Darüber hinaus plant sie regelmäßige Informationsabende zum Behandlungsangebot und zum Psychosomatischen Kranksein.