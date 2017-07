Deutsche wieder in Reiselaune

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Reiselaune hebt sich nach einem Stimmungsknick im vergangenen Jahr wieder: Im ersten Halbjahr ist die Bereitschaft der Menschen in Deutschland gestiegen, Geld für Trips im In- und Ausland auszugeben. Das geht aus einer Befragung der GfK-Konsumforscher für den Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) hervor. Demnach lief die Sommersaison bis Ende Juni gemessen an den Buchungen im Reisebüro mit einem Plus von drei Prozent wieder besser als die letztjährige. Das gute Niveau des Sommers 2015 sei aber noch nicht wieder erreicht.