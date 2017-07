Der verhinderte "General"

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Auf seiner zweitägigen Sommerreise durch Brandenburg hat SPD-Generalsekretär Hubertus Heil am Montag das Barnim Panorama Wandlitz besucht - von der Ausstellung sah er allerdings nichts.

artikel-ansicht/dg/0/1/1593218/

Der Termin wurde kurzfristig vorverlegt, bereits um 9.45 Uhr sollte der "General" am Naturparkzentrum eintreffen. Stefan Zierke, der wahlkämpfende Sozialdemokrat, war pünktlich da, Landrat Bodo Ihrke steuert seinen Wagen auf den Parkplatz und Reinhold Dellmann, der frühere Amtsdirektor, schaut ebenfalls vorbei. Erst kurz vor 10 Uhr hält schließlich der schwarze Bus mit den getönten Scheiben und dem Hamburger Kennzeichen vor dem Barnim Panorama. Einige Journalisten von überregionalen Medien, die Heil begleiten, stolpern heraus. Vom gebürtigen Niedersachsen ist weit und breit nichts zu sehen. Der SPD-Generalsekretär werde in rund zwanzig Minuten zustoßen, heißt es schließlich.

Zierke, Direktkandidat im Wahlkreis 57, begrüßt die kleine Gruppe, darunter auch den früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten Matthias Platzeck, der als "Überraschungsgast" offeriert wird. Der Uckermärker findet es "spannend, wie sich Stadt und Land begegnen". In der Nähe von Berlin liege die Arbeitslosigkeit bei rund vier Prozent, im nördlichen Brandenburg seien es schon 15 Prozent, nennt Zierke ein Beispiel. Diese Unterschiede müsse die Gesellschaft auflösen, ist der Sozialdemokrat überzeugt.

Dann schlägt die Stunde von Claudia Schmid-Rathjen. In ihrer eigenen Art versucht sie, die mitreisenden Journalisten für das Barnim Panorama zu begeistern. Die Wandlitzer Kulturamtsleiterin berichtet über die Entstehungsgeschichte, die Bemühungen vieler Partner, etwas Einzigartiges zu schaffen. Die "Pflug-Wand" wird vorgestellt, man schaut auf alte Traktoren und erfährt, dass man im "See-Zimmer" auch nach bayrischer Tradition heiraten kann.

Landrat Bodo Ihrke spricht von einem "visionären Ansatz", den man mit der Einrichtung verwirklicht habe. Die Gemeinde, so der Sozialdemokrat weiter, habe gewissermaßen eine "Brücken-Funktion". Gerade diskutiere man über "Frischluft-Zonen" für Berlin, andererseits müsse man aber auch die wachsende Bevölkerung im Blick haben. "Diese Entwicklungen sind Impulse für die Region", so der Landrat. Das Interesse der Journalisten hält sich in Grenzen, von Hubertus Heil ist immer noch nichts zu sehen.

Nun geht es noch in den Schaugarten, in dem Kartoffeln und Getreide (Zierke: "Viele Kinder wissen gar nicht mehr wie Gerste aussieht") angebaut werden und zum "Entdecker-Pfad". Die Gruppe erfährt, dass mehr als eine Million Tagesgäste jährlich in den länderübergreifenden Naturpark kommen. "Das Barnim Panorama konnte im Juni den 100 000. Besucher seit der Eröffnung begrüßen", sagt Marketing-Leiterin Katja Hauptlorenz.

Gegen Viertel nach elf Uhr ist die kleine Gruppe wieder am Eingang angelangt. Und da steht er nun wirklich: Hubertus Heil, blaues Jacket und Blue-Jeans. Der "General" entschuldigt sich und verweist auf die montägliche Telefonkonferenz des SPD-Präsidiums. Dort sei viel zu besprechen gewesen. Heil lässt nur das Wort "Automobil" fallen, einige in der Runde nicken.

Man dürfe es nicht zulassen, dass Regionen abgehängt werden, sagt der Sozialdemokrat noch. Die Daseinsvorsorge müsse für alle Menschen in Deutschland aufrecht erhalten werden. Für Platzeck gibt es "nirgendwo ein so großes Gefälle wie im Umland von Berlin."

Auf den Wahlkampf angesprochen outet sich Zierke schließlich als Fan des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz. Er habe eine ähnliche Biografie wie viele Menschen im Osten. Zudem macht sich der Uckermärker darüber Sorgen, dass östlich der Elbe die "Demokratie verlorengeht". Eine politische Auseinandersetzung, und zwar inhaltlich, sei immens wichtig, so Zierke.

Nach 13 Minuten steigt Heil wieder in seinen Bus. Er wolle aber wiederkommen, verspricht der "General" - mit seinem treckerbegeisterten Sohn.