Hohen Neuendorf (OGA) In unregelmäßigen Abständen ertönt ein metallisches "Klong". Wer den mit Pfannen geschmückten Eingang des Einfamilienhauses in der Helenenstraße sieht, reimt es sich sofort zusammen: Es ist mal wieder Bratpfannen-Tischtischtennis-Turnier-Zeit der Freizeitgruppe des HSV 90.

Die 16 Spielerinnen und Spieler, die sich am Freitagabend im Haus der Familie Meinel in Hohen Neuendorf eingefunden haben, sind allesamt geübt. Doch mit einem Schläger zu spielen, der kein bisschen nachgibt und federt, ist trotzdem eine andere Sache. Das genau ist auch der Sinn: "Hier kann einmal die Macht der Experten gebrochen werden", erläutert der Sportfreund Kurt Meinel, der vor Jahren auch die Idee hatte. Mit dem Pfännchen in der Hand kann jeder ein ganz neues Ballgefühl zeigen, denn angeschnittene Bälle gehen viel schneller ins Aus. "Mehr als Pingpong ist eigentlich kaum möglich", so der Gastgeber. Zum "Aufwärmen" hat er sich auch etwas ausgedacht: Mit der Ballangabe muss der Ball übers Netz und in eine auf der anderen Seite aufgestellten Kaffeetassen fallen. Schon das erweist sich als kniffliger als erwartet. Eimerweise werden die Bälle verspielt. Aber die Belohnung folgt - in Form eben jener getroffenen Tasse - sogleich.

Nach einer ausgiebigen Büffet-Pause wird es frisch gestärkt nach der Auslosung auch nicht wirklich ernst, aber es geht im K.o.-System über drei Sätze in Einzeln und Doppel sportlich zur Sache.

Die Gastgeber Gisela und Kurt Meinel achten streng darauf, dass über dem sportlichen Ehrgeiz auch das Essen und Trinken keineswegs vernachlässigt wird. Am Ende stehen die Sieger fest: Im Einzel gewinnt wie im Vorjahr Sebastian Ruschke vor Celina Lippke, berichtet Joachim Siebmann über den Ausgang dieses fünften Turniers. Ruschke darf sich über eine Bratpfanne freuen, die noch kleiner ist als die Schläger dieses Abends. Im Doppel gehen Dr. Herrmann Büttner und Sebastian vor Günter Teich und Klaus-Dieter Hartung als Sieger von der Platte.