Gnadenbrot für Charly und Tiffy

Die Geschwister Ebby und Egon haben sich unterm Schrank versteckt. Nur ein paar Schnurrhaar-Spitzen schauen hervor, grüne Augen blitzen im Dunkeln auf. Sie verraten, dass jeder Besucher des neuen großen Katzenzimmers genau beobachtet wird. Mit ihren drei Jahren sind Ebby und Egon die jüngsten Bewohner des Katzenhauses "Felix", dass vor zwei Wochen seine neuen Räume in einer Baracke (Haus 17) auf den IB-Gelände am Südring 59 bezogen hat. "Die Geschwister würden wir gern in häusliche Pflege abgeben. Sie sind aber noch sehr scheu und misstrauisch", sagt Monika Blankenfeld, die Vorsitzende des Frankfurter Tierschutzvereins, der das Katzenhaus betreibt.

Die Abgabe von Tieren ist die Ausnahme, denn das Katzenhaus versteht sich nicht als Tierheim, sondern als "Gnadenstation" für alte oder kranke Tiere. So wie Charly, ein hübscher Kater mit dichten schwarz-weißen Fell, der aber schon 13 Jahre alt und nicht stubenrein ist. Oder "Alterspräsidentin" Tiffany, genannt Tiffy: 18 Jahre alt, kaputter Rücken. "Seit sie Schmerzmittel bekommt, ist sie noch einmal richtig aufgeblüht", sagt Monika Blankenfeld. Insgesamt 15 Samtpfoten werden von ihr, "Katzenmutti" Elke Syring und anderen ehrenamtlichen Helfern betreut.

Nach mehr als 20 Jahren war der Leihvertrag mit der Stadt über das Gebäude in der Lossower Lindenstraße endgültig ausgelaufen. In den vergangenen drei Jahren hat der Verein nach eigenen Angaben fast 50 Objekte besichtigt und geprüft, ehe jetzt der Nutzungsvertrag mit dem Internationalen Bund zustande kam. Monika Blankenfeld ist mit den neuen Räumen sehr zufrieden. "Alles ist ordentlich und übersichtlich", sagt sie.

Im kleinen Katzenzimmer werden Neuankömmlinge empfangen. Reine "Fundkatzen" verweist Monika Blankenfeld jedoch ins Tierheim. Bleiben dürfen Tiere, die anderswo keine Chance haben. "Oft sind die Besitzer verstorben, mussten ins Pflegeheim oder ins Krankenhaus", sagt die Vereinsvorsitzende. Das große Katzenzimmer ist das eigentliche Zuhause der Tiere und soll perspektivisch auch einen Zugang zum Freigelände bekommen. Im sogenannten "wilden" Katzenzimmer werden frisch kastrierte Streuner untergebracht. Nach der Devise "fangen, kastrieren, freilassen" leistet der Tierschutzverein einen Beitrag dazu, die in Frankfurt seit 2015 geltende Kastrationspflicht für freilaufende Katzen umzusetzen und damit die Überpopulation der Streuner einzudämmen. Im Notfall nimmt der Verein auch den Nachwuchs von Straßenkatzen auf. So kommt es, dass derzeit vier Katzenbabys auf neue Besitzer warten. Die Kleinen würden aber nicht im Katzenhaus, sondern in Pflegestellen großgezogen, um sie an den Menschen zu gewöhnen, erklärt Monika Blankenfeld.

Jeden Dienstag lädt der Verein zur Sprechstunde ein. "Mal kommen Leute, die ein Tier in Pflege nehmen wollen. Andere möchten einfach Kontakt zu Katzen haben", sagt Monika Blankenfeld. Perspektivisch kann sie sich auch eine Begegnungsstätte für ältere Menschen vorstellen, die gern Zeit mit Tieren verbringen möchten, aber allein nicht mehr die Kraft dazu haben.

Sprechstunde im Südring 59/Haus 17 ist dienstags von 16 bis 18 Uhr. Spenden können unter dem Kennwort "Katzennest" auf das Sonderkonto mit der IBAN DE39 1207 00240205 7990 63 und der BIC DEUTDEDB160 überwiesen werden. Nachfragen beantwortet Monika Blankenfeld telefonisch unter 0173 63030 888.