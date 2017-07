Müllrose läuft vergeblich gegen Niederlage an

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Fußball-Landesklasse-Vertreter Müllroser SV hat seinen Test beim Landesligisten FSV Union Fürstenwalde II mit 1:2 (1:0) verloren. In dieser Partie fehlten auf beiden Seiten etliche Akteure, wodurch bei Fürstenwalde mit Daniel Dressler und Holger Hartung und bei Müllrose mit Thomas Gast drei Spieler der Ü35 eingesetzt wurden. Dennoch zeigten beide eine flotte Partie im Friesenstadion. Gleich zu Beginn gab es Chancen. So für Fürstenwaldes Philipp Noack, die MSV-Keeper Stefan Ammer vereitelte (5.). Und nur eine Minute später parierte FSV-Schlussmann Sebastian Drömert einen Schuss von Max Herrmann.

artikel-ansicht/dg/0/1/1593225/

Nach weiteren ausgelassenen Möglichkeiten gab es zum Ende der ersten Halbzeit hin noch zwei Hochkaräter. So klatschte ein Schuss des auf der linken Seite sehr agilen Alilou Savadogo ans MSV-Lattenkreuz (39.). Eine Minute vor dem Pausenpfiff gab es dann die Führung für der Müllroser unter Mithilfe von Union-Schlussmann Drömert, der an der Strafraumgrenze den Ball an MSV-Kapitän Paul Herrmann verlor. Der spielte zu Thomas Gast, der aus 25Metern mit einem Heber erfolgreich war.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ging es munter weiter. Aber Spielern wie Martin Heitbreder und Malte Berg merkte man den großen läuferischen Einsatz in der 1. Spielhälfte an. Der MSV zunächst mit mehr Spielanteilen, die Gastgeber kamen aber immer wieder gefährlich über die Außenspieler. In der 58. Minute glichen sie aus. Nach einer Savadogo-Flanke traf Maximilian Naebert im zweiten Versuch im Liegen aus knapp fünf Metern. Zuvor hatte Ammer den Ball zweimal im Eins-gegen-Eins abgewehrt. Fünf Minuten später hatten die Gastgeber Glück, als ein Schuss der Müllroser nur die Latte traf. Danach bewahrte MSV-Torwart Ammer wieder sein Team vor einem Rückstand. Müllrose mit immer weniger Spielanteilen. Lange Bälle in die Spitze bestimmten nun das Spiel der Gäste. Union drückte. Doch in der 79. Minute war auch der beste Müllroser auf dem Platz machtlos gegen den Schuss von Enrico Schübler aus 18 Metern, der vom Innenpfosten ins Netz sprang. Die Gäste bemühten sich um den Ausgleich, jedoch vergeblich.

Müllroser SV: Ammer - Seifert, Kirchhoff (83. Zinke), Gräber - Heitbreder, Berg, Max Herrmann, Sellin - Krüger, Paul Herrmann, Gast (65. Kampioni)

Schiedsrichter: Kevin Meißner (Erkner) - Zuschauer: 33