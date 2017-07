Ferienwoche bringt neue Freundschaften

artikel-ansicht/dg/0/

In der Woche entstanden Freundschaften, wurde viel erlebt - Wanderungen durch die Natur, Besuch im Schwimmbad und bei den Pandas im Berliner Zoo. Die Betreuer um Nelly Ganzen, Jens Lawrenz und Danuta Chichowska-Kepa konnten am Ende in glückliche Augen schauen. In dieser Woche kommen Jugendliche aus der französischen Partnerstadt Nangis.

Die Kindervereinigung betreibt seit 2014 die Europäische Naturerlebnisstätte. Seinerzeit hatte das Land das Objekt zum Kauf ausgeschrieben, zuvor war ein Abriss im Gespräch.