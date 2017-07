Zwei Jahre in Dokumentation investiert

artikel-ansicht/dg/0/

Hohenwutzen (MOZ) Vor 20 Jahren konnten die Menschen im Oderbruch erst einmal aufatmen. Der Deich, der am Kilometer 70,4 zu brechen drohte, war gehalten worden. Am Sonnabend erinnerten die Hohenwutzener mit einer Gedenkfeier und dem anschließenden Straßenfest in der Neuglietzener Straße an die Hochwasserflut.