Fürstenberger Sommerkonzerte: Viel Applaus für junge Talente

Fürstenberg (GZ) Einen Höhepunkt der diesjährigen Sommerkonzertreihe in der Fürstenberger Stadtkirche stellte am Sonnabend der Auftritt des Landesjugendorchesters Mecklenburg-Vorpommern dar.

Garanten für hochklassige Musik: das Landesjugendorchester mit Solist Gabriel Schwabe (Vordergrund) am Sonnabend in der Fürstenberger Stadtkirche. © Matthias Henke

"Ein feste Burg ist unser Gott": Dass Martin Luthers symbolkräftiges Lied auch über die Grenzen Mitteleuropas hinaus bekannt ist, weiß Fürstenbergs Pastor Eckehart Altemüller seit ihm vor Jahren ein Gast aus Südafrika nach einem Konzertbesuch erzählte, dieses Lied habe ihm immer seine Großmutter zum Einschlafen vorgesungen. Gar nicht zum Einschlafen, sondern vielmehr fulminanter Abschluss des Konzertes am Samstagabend war das Lied als musikalisches Hauptmotiv von Felix Mendelssohn Bartholdys fünfter, der sogenannten "Reformationssinfonie", zu der Altemüller mit seiner kleinen Anekdote übergeleitet hatte.

Jene Reformationssinfonie war ein passender Programmpunkt zum Jubiläumsjahr der Reformation, das 2017 begangen wird. Doch mit Luthers Thesenanschlag hat das Werk nur mittelbar zu tun, schrieb der Komponist die Sinfonie doch anlässlich der 300-Jahrfeier der "Confessio Augustana" von 1530, jenes grundlegende Bekenntnis der lutherischen Reichsstände zu ihrem Glauben, das noch heute zu den verbindlichen Bekenntnisschriften der lutherischen Kirchen zählt. Aber erst zwei Jahre nach Entstehung uraufgeführt und anschließend von Felix Mendelssohn Bartholdy in die Schublade verbannt, waren dem Werk ursprünglich wenig Aussichten auf große Bekanntheit beschieden. Doch Sohn Karl veröffentlichte es schließlich 20 Jahre nach Tod seines Vaters doch noch - sehr zur Freude auch des Fürstenberger Publikums.

Begonnen hatte das Konzert der jungen Musiker unter der Leitung von Stanley Dodds mit Samuel Barbers Overtüre zu "The School for Scandal". Für das sich daran anschließende Konzert für Violoncello und Orchester von Antonin Dvorak nahm Solist Gabriel Schwabe neben dem Dirigentenpult Platz. Der mehrfach ausgezeichnete Musiker spielte ein um 1600 gebautes Instrument - eine Leihgabe aus Privatbesitz.

Das 1991 gegründete Landesjugendorchester vereint mehr als 80 junge Musiker, vornehmlich Schüler der Musikschulen Mecklenburgs und Vorpommerns, die sich als Landespreisträger von "Jugend musiziert" oder durch bestandenes Probespiel zur Teilnahme qualifiziert haben. Orchestermitglieder kommen auch aus Neustrelitz und Fürstenbergs Nachbardorf Priepert.

Der Auftritt am Sonnabend in Fürstenberg war gleichsam Auftakt der Sommertour des Ensembles. Bis Mittwoch absolviert es binnen fünf Tagen fünf Konzerte, unter anderem in Heringsdorf und Stralsund. Nach Ende der Sommerferien steht dann der sechste und letzte Auftritt an.