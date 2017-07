Strausberger Goldfanfaren

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Der Fanfarenzug des KSC Strausberg beendet seine Wettbewerbssaison mit zwei Goldmedaillen im Show- und Marschparadewettbewerb der Weltmeisterschaften in Kerkrade. In der Marschparade wurden sie zudem als beste internationale Band geehrt.

Seit dem 22. Juli waren 100 Mitglieder und Betreuer des Fanfarenzuges auf Wettbewerbstour und nahmen am World Music Contest (WMC) teil, der vierjährlich im niederländischen Kerkrade stattfindet. In der Kategorie Marschparade starteten sie am 23. Juli und bekamen für ihre Leistung von 82,08 Punkten die Goldmedaille, die ab 80 Punkten verliehen wird. An vergangenen Sonntag konnten sie ihre Show mit kürzlich in Hamont-Achel neu einstudierten Elementen vor 20 000 begeisterten Zuschauern im Parkstad Limburg Stadion zeigen und bekamen mit 82,04 Punkten eine zweite Goldmedaille. Zudem wurden sie als beste internationale Band in der Marschparade geehrt, weil sie unter den "Nicht-Niederländern" die höchste Punktzahl in dieser Kategorie erreichten.

Die Strausberger stehen in der Weltrangliste des WMC 2017 insgesamt auf Platz 5 von acht Teilnehmern in der Marschparade und Platz 19 von 31 Startern im Showwettbewerb, jeweils in der höheren Niveaustufe "World Division". Während der letzten Vorbereitungen in Hamont-Achel (Belgien) kam Bürgermeisterin Elke Stadeler zu Besuch, um den Musikern viel Erfolg zu wünschen. Nach den Erfolgen bei der Fanfaronade und dem Europameistertitel bei den Rasteder Musiktagen findet die Saison 2017 mit zwei WM-Goldmedaillen ihren Abschluss.