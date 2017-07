Erkneraner Fußballer im Stress-Test

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Diese Saisonvorbereitung hat es wahrlich in sich: Die Landesliga-Fußballer des FV Erkner haben am Wochenende ein Kurz-Trainingslager im heimischen Stadion am Dämeritzsee absolviert, dazu nach dem 5:3 beim SV Woltersdorf auch den zweiten Test gegen den VfB Fortuna Biesdorf gewonnen. Bereits heute Abend geht es weiter, ist Bezirksligist SV Berliner Verkehrsbetriebe zu Gast (19 Uhr). Am Donnerstag kommt Grün-Weiß Rehfelde (Landesklasse Ost/ 19.30 Uhr), die Partie am Sonnabend, 14 Uhr, bei Brandenburgligist Einheit Bernau schließlich bildet den Abschluss der "zehn tollen Tage" für die Randberliner Kicker.