Hortneubau verzögert sich weiter

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1593232/

Um die Betreuung der Hortkinder zu gewährleisten, wurden in der Grundschule zwei weitere Klassenräume zur Doppelnutzung - vormittags Unterricht, nachmittags Hortbetreuung - eingerichtet. Schon im vergangenen Jahr wurden zwei Räume umfunktioniert. In Briesen gibt es mit Schule (45 Kinder), Horthaus (26 Erst-und Zweitklässler)und Kita (bei Bedarf) drei Standorte für die Nachmittagsbetreuung. In der Pillgramer und Berkenbrücker Kita gibt es weitere Plätze, ebenfalls an der Kapazitätsgrenze. Zudem sind 54 Erstklässler angemeldet. Der Neubau mit 95 Plätzen soll dann für alle Hortkinder Platz bieten.