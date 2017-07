Vorhang auf für Clownerie und Jonglage

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Am Montag wurde das rot-orangefarbene Zirkuszelt vor der Kulturfabrik errichtet, heute füllt es sich mit Leben: Bis Freitag schlüpfen dort 20 Feriengäste des Kinderladens in die Rollen von Akrobaten und Jongleuren, Clowns und Tänzern. "Wir sind gespannt, was passiert. Vor allem sollen die Kinder Spaß haben", sagte Frederico "Bombi" Bombastico, Direktor des Dresdner "Circus Bombastico". Gemeinsam mit seiner Familie tingelt er durch Deutschland und Europa; zeigt Menschen mit und ohne Behinderung die bunte Welt des Zirkus.

artikel-ansicht/dg/0/1/1593234/

"Wir werden schauen, welche Stärken jedes Kind hat und wie es diese einbringen kann", kündigte Miriam Garcia vom Kinderladen an. So spiele eine Teilnehmerin Querflöte - eine Fähigkeit, die sich bestimmt in das Zirkusprojekt integrieren lasse. Bis Freitag versuchen sich die Sechs- bis Zwölfjährigen unter professioneller Anleitung in der Manege; ihr Können als Clowns und Artisten zeigen sie bei der Abschlussvorstellung am Sonnabend. Um 15Uhr lüftet sich der Vorhang.