Schönfließ (OGA) Sieben Schülerinnen, die am "girlsatec Technik Camp" teilnehmen, haben in der vergangenen Woche die Schönfließer Nordbahn Werkstatt für Menschen mit Behinderung besucht. Die Mädchen konnten sich über die Industriemontage in der gemeinnützigen GmbH informieren, teilte Geschäftsführer Micha Schaub mit. Dort montieren Menschen mit Behinderung mithilfe von selbst entworfenen Maschinen anspruchsvolle Produkte wie CS-Sensoren - das sind Sensoren, die dafür verantwortlich sind, dass ein Anschnallgurt im Auto blockiert. Der neue Industrierobotor "Egon" prüfe jedes Bauteil nach der Montage, bevor es zum Kunden versendet wird, haben die Teilnehmerinnen des girlsatec camps erfahren.

Ziel des Camps ist es, Berufe mit elektronischen und maschinellen Schwerpunkten Mädchen näherzubringen. So erleben die Schülerinnen während des Projekts des ABB Ausbildungszentrums Berlin eine Art Reise durch die Welt der Technik.

In Schönfließ besichtigten die Schülerinnen auch den Sondermaschinenbau. Dieser Bereich ist das Herzstück für die Entwicklung und den Bau weiterer Maschinen. "Die dort tätigen Industriemechaniker, Mechatroniker und Prozessleitelektroniker denken sich immer neue Maschinen aus und entwickeln sie entsprechend des Bedarfs von Menschen mit Behinderungen. Dort werden derzeit auch zwei Frauen in Zusammenarbeit mit dem ABB Ausbildungszentrum zur Industriemechanikerin ausgebildet. Die Frage, wie sie auf diesen Beruf gekommen seien, interessierte die Mädchen an diesen Auszubildenden besonders, so Schaub.

Dem Geschäftsführer selbst ist die Zusammenarbeit mit dem ABB-Zentrum wichtig, und auch das Camp halte er für eine gute Sache, erklärte der Nordbahn-Chef. Denn so konnte auch kompetentes Fachpersonal gewonnen werden. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte würden Frauen im Sondermaschinenbau ausgebildet. Sie seien im zweiten Lehrjahr und übrigens genauso erfolgreich wie ihre männlichen Vorgänger, so Schaub.