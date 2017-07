artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der Juli war in Brandenburg außergewöhnlich regnerisch - aber auch überdurchschnittlich warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Monatsbilanz am Montag mitteilte, fielen über 120 Liter Regen pro Quadratmeter; im langjährigen Mittel sind es im Juli bloß 54 Liter.