Bundesanwaltschaft setzt Plädoyer im NSU-Prozess fort

artikel-ansicht/dg/0/

München (dpa) Am letzten Verhandlungstag im NSU-Prozess vor den Gerichtsferien will die Bundesanwaltschaft am Dienstag (9.30 Uhr) ihr Plädoyer fortsetzen. Es ist der fünfte Tag des Anklage-Schlussvortrags. Anschließend legt das Gericht zunächst knapp vier Wochen und dann noch einmal weitere zwei Wochen Pause ein. Erst zum Schluss wird die Bundesanwaltschaft Strafen für Beate Zschäpe und vier mitangeklagte mutmaßliche Helfer des "Nationalsozialistischen Untergrunds" fordern, voraussichtlich Anfang oder Mitte September. Danach plädieren Nebenkläger und Verteidiger.