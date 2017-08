artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1593240/

Zoller erzielte auf dem Sportplatz in Kitzbühel-Langau beim 1:1 (1:1) gegen den italienischen Erstligisten FC Bologna in der 29. Minute den Ausgleichstreffer. Bruno Petkovic hatte den siebenmaligen Landesmeister Bologna in der 9. Minute in Führung gebracht.

Europa-League-Starter Köln blieb damit im vierten Testspiel bei einem Sieg und drei Remis unbesiegt. FC-Angreifer Yuya Osako musste in den ersten 45 Minuten wegen einer Verletzung ausgewechselt werden.