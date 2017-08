Zernikower Maulbeerfest: Mythologie, Tafelobst und Seide

artikel-ansicht/dg/0/

Zernikow (GZ) Unterhaltsam und wissenswert - so wird sich das Maulbeerfest auf Gut Zernikow auch in diesem Jahr präsentieren. Die Organisatoren des nunmehr 17. Festes im Dienste der Maulbeere haben sich für kommenden Sonnabend so einiges an Überraschungen einfallen lassen.