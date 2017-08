Gerhard Goßmann ist zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der linke Unterarm abgerissen, der rechte beschädigt, im Unterleib ein riesiges Loch - das Gerhard-Goßmann-Denkmal auf dem Fürstenwalder Marktplatz wurde in der Silvesternacht von einem Böller verstümmelt. Am Montag kehrte die Plastik an ihren alten Standort zurück.

Dass Kunstgießer Wilfried Hann jene, denen er einen Körper verleiht, ein zweites Mal in seiner Werkstatt begrüßt, ist äußerst selten. Bei dem Fürstenwalder Grafiker, Illustrator und Lehrer Gerhard Goßmann kam es so - wegen eines Böllers. "Das war kein Böller, das war ein Sprengkörper", vermutet Wilfried Hann am Montag. Der junge Ahorn auf dem Fürstenwalder Marktplatz spendet nur wenig Schatten, während der 62-Jährige mit der Hand über die restaurierte Bronze-Statue fährt und jene Stellen zeigt, die nach der Silvesternacht 2016/17 nicht mehr da waren.

"Beide Unterarme zerstört und den Bauch weggerissen - es bedarf schon einer großen Wucht, um die sieben Millimeter dicke Bronze zu zerstören", fasst Wilfried Hann den Schaden zusammen. Der 2,10 Meter hohen und 250 Kilogramm schweren Skulptur, die Ende Juni 2009 seine Gießerei in Altlandsberg in Richtung Fürstenwalde verlassen hatte, nahm der Künstler sich ein zweites Mal an.

"Ich habe das Glück, den Bildhauer in der Familie zu haben." Hanns Schwager, der Berliner Robert Metzkes, hat die Gerhard-Goßmann-Plastik im Auftrag des Verschönerungsvereins von Fürstenwalde erschaffen. Die aufbewahrten Silikonformen und Metzkes' anatomisches Gespür halfen Hann, die zerstörten Körperteile nachzugießen und passend zum restlichen Körper zu montieren. Den abgerissenen linken Unterarm, den ein Fürstenwalder nach dem Jahreswechsel gefunden und bei der Polizei abgegeben hatte, konnte der Gießer nicht wiederverwenden.

"Die Schwierigkeit ist, dass man die Übergänge nicht sehen darf", sagt der Künstler. Bei der Platzierung der Skulptur auf ihrem ursprünglichen Granitsockel am Montagvormittag ist er wohl der einzige, der weiß, wo alt endet und neu beginnt. Goßmanns Kopf und Oberkörper sind vom Transport zwar noch von Stoffen verhüllt; das Urteil von Thomas Müller vom städtischen Betriebshof steht aber bereits fest: "Sieht aus wie vorher." Müller muss es wissen: Er hat die Bronze-Statue nach ihrer Zerstörung abmontiert; jetzt hilft er bei ihrer erneuten Errichtung. Das neue alte Aussehen, sagt Hann, sei auch dem Patineur zu verdanken. "Die gesamte Patina musste erst entfernt und dann erneut aufgetragen werden", erklärt er, "weil sie beim Schweißen verbrannt wäre."

11 500 Euro hat die Wiederherstellung, noch einmal 500Euro das erneute Aufstellen des Denkmals gekostet. Den Schaden trägt laut Susanne Kleinschmidt von der Fachgruppe Kommunalservice die Versicherung. Unklar bleibt, wer für die Zerstörung verantwortlich ist. Ein Täter konnte nie ermittelt werden. Bereits am 30. Januar wurde das Verfahren laut Staatsanwalt Ingo Kechichian eingestellt.

Seit März war Wilfried Hann in seiner Werkstatt mit Gerhard Großmann beschäftigt. Besonders aufwendig, erzählt der Kunstgießer, sei die Wiederherstellung von dessen Unterbauch gewesen. "Der besteht aus drei einzeln gegossenen Teilen, die ich zu einer neuen Platte zusammengesetzt habe."

Dann, während Thomas Müller und sein Kollege Wolfgang Müller bereits die Arbeitsgeräte einräumen, ist der Moment gekommen. Die Bronze-Statue steht, vorsichtig löst Wilfried Hann die schützenden Stoffbahnen um Gesicht und Oberkörper. Ein zufriedener Blick, dann der Griff zur Bürste. "Auf der Oberfläche befindet sich mikrokristallines Wachs", sagt Hann, reibt über die Bronze. Zum Schutz vor Witterung - und, hofft er, vielleicht vor Vandalismus.