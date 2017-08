Tempo 30 gilt jetzt bis 18 Uhr

artikel-ansicht/dg/0/

Neu Zittau (MOZ) Seit Montag steht es nicht nur auf behördlichem Papier, sondern auch auf den Schildern: Tempo 30 vor Kita und Schule in der Berliner Straße in Neu Zittau gilt bis 18 Uhr statt wie bisher bis 17 Uhr. Ronald Sperling von der Straßenmeisterei Fürstenwalde hat am Montagvormittag insgesamt sechs Schilder ausgetauscht.

Die Schilder wurden komplett neu angefertigt, bestätigte Sperling. Amtsdirektor Joachim Schröder hatte das angekündigt, als er bekannt gab, dass die vom Kita-Ausschuss angeregte Änderung alle Genehmigungshürden genommen hatte. "Ich hätte ja die eine Zahl nur abgekratzt und die andere drüber geklebt", so Schröder.

Sperling und sein Kollege Torgan Krause drehten gleich die Schilder an der Ampelkreuzung so, dass sie wieder richtig stehen. Das Schild, das aus Richtung Wernsdorf Gosen anzeigt, war so verdreht worden, dass es Autofahrer eher Richtung Erkner lenkte. Lkws würden ihren Kabinen dagegen stoßen, so Sperlings Beobachtung.