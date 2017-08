Eine Seifenkiste namens Essi

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) "Das Festschrauben und Testen hat am meisten Spaß gemacht", berichtet Luca. Der 11-Jährige hat in der vorigen Woche zusammen mit Franz an einer Seifenkiste gebaut. Die beiden Jungs sind dem Angebot des Industriemuseums gefolgt und nahmen an deren Ferienaktion teil. Das Motto war "Wie erleben Kinder Mobilität?" So ging es auf eine Fahrradtour, in die Brennaborausstellung und ans Werkeln. Es entstanden vier Seifenkistenmodelle in verschiedenen Größen. Die Achsen wurden von Stahlhandel Lenz gespendet. Alle anderen Materialien stellte das Museum. Das Gefährt von Franz und Luca heißt Essi. "Wir haben alle Gegenstände hier gefunden", verrät Franz. Und so kam auch der Name zustande. Die Jungs entdeckten bei den Materialien eine Bratpfanne. Essi ist eine Ableitung von Essenswagen. Sie hatten viele Materialien zur Auswahl und auch Hilfe von den Initiatoren. "Beim Dekorieren sind sie echt konzentriert bei der Sache", beurteilte Marius Krohn, einer der Initiatoren, die Arbeitseinstellung der Jungs. Er selbst wollte schon immer mal eine Seifenkiste bauen und so kam die Ferienaktion zustande. Eine Testrunde haben Franz und Luca schon gedreht. Franz am Steuer und Luca als Anschieber, wie beim Bob fahren. "Die Seifenkiste ist sehr schnell und es war anstrengend mit dem Bremsen", war Lucas' Einschätzung. Das Seifenkisten bauen kam bei den jungen Teilnehmern gut an. Der Tenor war: Es macht echt Spaß und es ist cool. Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren haben in ein paar Wochen erneut die Möglichkeit Seifenkisten zu bauen. Die Ferienaktion geht in eine weitere Runde. Vom 21. bis 25. August darf wieder im Industriemuseum gewerkelt werden. Interessierte können sich telefonisch unter 03381/304646 anmelden. Mal abwarten, welche Modelle dann entstehen und ob sie so kuriose Namen tragen, wie Essi. Den großen Auftritt werden Franz und Luca mit ihrem Gefährt am Samstag, 26. August haben. Beim Motorsporttreffen am Industriemuseum findet ein Seifenkistenrennen statt.