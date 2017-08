Unwetter in Brandenburg erwartet

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Berlin und Brandenburg müssen am Dienstag wieder mit Unwettern rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, besteht ab dem Nachmittag bis in die Nacht hinein eine hohe Wahrscheinlichkeit für lokale Unwetter. Im Berliner Raum kann es ab dem Abend schwere Gewitter geben.

Dabei müsse mit Starkregen, Hagel, Sturmböen und teils auch Orkanböen gerechnet werden. Zudem gebe es eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit für einzelne Tornados, sagte eine Sprecherin des DWD. Vorher könne in den südlichen Landesteilen noch große Hitze auftreten, mit Temperaturen in Cottbus bis zu 34 Grad. Am Mittwoch soll sich die Wetterlage wieder beruhigen.

In der Nacht zu Dienstag waren Berlin und Brandenburg dagegen von schweren Unwettern verschont geblieben. Es habe keine wetterbedingten Einsätze gegeben, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr.