Lauschkultur lädt zum Hörspielwochenende

Brandenburg (MZV) Der Lauschkultur e. V. lädt alle kleinen und großen Hörspielfreunde am kommenden Wochenende in den

Theaterpark in der Havelstadt ein. Die Besucher können am Samstag, 5. August, und Sonntag, 6. August, jeweils ab 15 Uhr ein paar lauschige Stunden beim 11. Brandenburger Hörspielwochenende verbringen. Geschichten über ungewöhnliche Erlebnisse im Supermarkt, Geschichten über das Einparken und natürlich Geschichten, die live auf der Bühne stattfinden, bekommen die Gäste auf die Ohren. Zum ersten Mal mit dabei sind die "DreamTeamer" aus Berlin, die die Zuhörer in ein unheimliches Moor mitnehmen, in dem immer wieder auf unerklärliche Weise Menschen verschwinden. Am Samstag um 22.30 Uhr stellt der Auftritt des "großen Frankfurter Kurorchesters" den Höhepunkt im Erwachsenenprogramm dar.Im Kinderprogramm dreht sich alles ums Thema Reisen. Lauschkultur freut sich auf alte Bekannte wie das "Zuckertraumtheater" und das Brandenburger Schlafmännchen, aber auch auf neue Weggefährten wie Lindbergh, die fliegende Maus. Zwischendrin wird gebastelt, geschminkt und gehüpft. Für das leibliche Wohl werden Kaffee und Kuchen, Grillgut und Kaltgetränke gereicht. Das Brandenburger Hörspielwochenende wuchs in den vergangenen zehn Jahren immer weiter. Mittlerweile besuchen im Durchschnitt 1500 Hörspielfreunde die Veranstaltung im Brandenburger Theaterpark und lassen sich sowohl im Kinder- als auch im Erwachsenenprogramm von Livehörspielen und Hörspielen vom Band begeistern. In diesem Jahr unter anderem auf dem Programm:

Das Hörspiel: Der kleine Rabe Socke - Frau Dachs macht Urlaub um 15 Uhr und Die kleine Märchentüte "Geschichten aus dem Koffer" ab 16 Uhr am Samstag. Dazu ein Hörspiel-Flohmarkt.

Am Abend um 18.30 Uhr gibt es das Hörspiel The Bugs Walking und Ravioli und Panik im Supermarkt ab 18.45 Uhr zu hören.

Am Sonntag wird es auch nochmal einen Hörspiel-Flohmarkt geben. Zudem folgende Aufführungen: um 15 Uhr Die Olchis auf Geburtstagsreise und um 16 Uhr das Zuckertraumtheater mit "Schi-Scha-Schatzsuche". Am späten Nachmittag gibt es um 17.15 Uhr das Hörspiel Lindbergh - Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus (Teil II) und 17.45 Uhr Der Abendgruss vom Brandenburger Schlafmännchen: Pittiplatsch und seine Freunde - Das vergessliche Schnatterinchen. Der Tag klingt um 18.15 Uhr mit dem Stück "Meister der Angst - Der Doppelmord in der Rue Morgue" aus. Weitere Informationen unter www.hörspielwochenende.de .