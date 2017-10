Dienstag wird's in Strausberg bunt

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Am Dienstag, zum Tag der Deutschen Einheit, wird es wieder bunt in er Innenstadt von Strausberg und rund um den Straussee. Der 81. Strausseelauf wird gestartet. Auch internationale Beteiligung wird erwartet.

Am Dienstag wird es bunt in Strausberg: Start des 81. Strausseelaufs © MOZ/Edgar Nemschok

Jörg Oswald, Abteilungsleiter Leichtathletik beim KSC Strausberg, hat in diesen Tagen voll zu tun. Strausseelauf, das heißt nicht nur, Läufer begrüßen, Startschuss geben und Urkunden verteilen. Ein großer organisatorischer Aufwand ist mit dieser Veranstaltung verbunden. Oswald spricht von der Sicherstellung an der Strecke, von Gesprächen im Vorfeld mit der Stadt und der Polizei. "Das Gute ist, wir machen das nun schon seit ein paar Jahren und eigentlich weiß auch jeder, was zu tun ist. Ganz nebenbei möchte ich auch betonen, dass wir bei der Organisation gute Partner haben. Somit werden wir auch wieder ein Sportfest ohne Pannen erleben."

Oswald sagt auch, dass man auf Bewährtes vertraut und in-sofern auf Experimente im Ablauf der Veranstaltung verzichten wird. Auch in diesem Jahr wird ein Halbmarathon (21,0975 Kilometer) gestartet. "Der wird inzwischen auch ganz gut angenommen und wohl auch zukünftig im Programm bleiben", verrät Oswald. 117, im Vorjahr waren es zum gleichen Zeitpunkt 72, werden sich den Strapazen stellen. Der Start für den anspruchsvollen Lauf wird an den ehemaligen Autohäusern am Spitzmühlenweg um 9.15 Uhr sein. Und Oswald sagt: "Das ist eher weniger etwas für Hobbyläufer. Nur wer wirklich gut trainiert ist, sollte hier auch an den Start gehen." Es fährt übrigens auch eine Straßenbahn in Richtung Startpunkt: Abfahrt: 8.26 Uhr Lustgarten. Wie immer werden die sogenannten Halbläufe Jenseits des Sees gestartet. Dazu wird die Fähre dreimal in Abständen ab 8.30 Uhr die Läufer über den See bringen.

Der größte Trubel wird aber am Fichteplatz erwartet. Hier wird nicht nur der Bambinilauf gestartet, hier ist auch das Ziel eingerichtet. Nach dem Durchsehen der Anmeldelisten (Online-Anmeldung) konnte Oswald auch internationale Beteiligung feststellen. Die weiteste Anreise haben sicherlich zwei Läufer aus Gran Canaria. Im Feld der Männer ist auch der Berliner Meister über die 10 000 Meter, Carsten Krüger. Der Strausberger gehört zu den Favoriten für den Hauptlauf über die 9,2 Kilometer.

Für den Hauptlauf der Frauen haben sich ebenfalls interessante Athleten angekündigt. Zum einen ist Mayada Al-Sayad gemeldet. Die Deutsch-Palästinenserin war u. a. Starterin beim Olympischen Marathon 2016 in Rio De Janeiro und hatte am Straussee auch schon gewonnen. Zugesagt hat auch Uta Pippig, u. a. mehrfache DDR-Meisterin im Marathonlauf. Sie will mit ihrem Lebenspartner Dieter Hogen an den Start gehen.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass die August-Bebel-Straße von 10.30 bis 11.15 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt is. Der Spitzmühlenweg ist von 7.45 bis 10 Uhr komplett gesperrt. Für Anmeldungen zu den Wettbewerben ist das Organisations-Büro im Theodor-Fontane-Gymnasium ab 7.30 Uhr geöffnet.