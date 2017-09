Irrlandia zieht Gewinner

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) An seinem letzten Öffnungstag in diesem Jahr lockt der Freizeitpark Irrlandia in Storkow noch einmal mit einem besonderen Programmpunkt. Am Dienstag werden um 16 Uhr die Gewinner des Rätsels aus dem Maislabyrinth ermittelt. Geöffnet ist noch einmal von 10 bis 18 Uhr, ebenso wie am Montag, dem Brückentag. Am Wochenende will das Irrlandia mit einem Kürbis- und Kastanienfest Besucher anlocken. Es kann geschnitzt, gebastelt und gekostet werden.