Gäste beschimpfen Paganini-Nachfolgerin

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Schließungspläne für das italienische Restaurant Paganini in der Bernauer Straße in Oranienburg haben den neuen Eigentümern viel Ärger bereitet. "Ich werde von den Gästen beschimpft. Einer wollte mich sogar schlagen", sagt Mia Ha Meyer, die mit ihrem Mann in dem Lokal ein Restaurant mit thailändischen, vietnamesischen und japanischen Gerichten eröffnen will. Das Restaurant - und nicht das gesamte Haus - habe sie bereits im April erworben und seither im Paganini auch mitgearbeitet. "Ich habe Paolo nicht rausgeworfen", sagt Mia Ha Meyer, die sich in ein schlechtes Licht gerückt sieht. Paolo sei nicht der bisherige Eigentümer. Das sei eine GmbH gewesen, hinter der Mario Paganini steht. Paolo sei angeboten worden, im neuen Restaurant mitzuarbeiten. Er sei wohl enttäuscht, dass das bisherige Lokal nach 25 Jahre schließt, sagt Mario Paganini.