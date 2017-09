Gemeinde und Investor teilen sich die Lasten

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Bau-Fachbereichsleiterin Janina Meyer-Klepsch hat mit Interesse den Beitrag in der MOZ vom 23. September gelesen, in dem es um die Diskussion zum Grundstücksverkauf des Areals Eisenbahnstraße ging. Der Finanzausschuss hatte "Geschmäckle beim Grundstücksverkauf" empfunden. Im Kern gab es Kritik daran, dass die Verwaltung das "Filetstück" für nur 104,50 Euro je Quadratmeter statt 150 Euro je Quadratmeter verkaufen will. Gemeindevertreter hatten das Gefühl, dass dem Investor hier etwas geschenkt werde. Dem sei mitnichten so, reagierte Janina Meyer-Klepsch. "Hier mauschelt niemand. Wir haben ein Gutachten, das zu dem Schluss kommt, dass dies genau der richtige Preis ist", betont sie. Hier teilen sich die Gemeinde und der Investor die Lasten der Entwicklung. "Wir wollen, dass der Investor etwas ganz Bestimmtes baut. Er trägt in unserem Auftrag die Objektplanung, den Bebauungsplan und den Marktplatz. All diese Kosten werden von den 150 Euro abgezogen", erklärt sie. Dies sei ein ganz normales Vorgehen. Sie weist bereits jetzt darauf hin, dass die Empfehlung des Ausschusses, ein neues Gutachten in Auftrag zu geben, nachdem der vorhabenbezogene Bebauungsplan verabschiedet sei, rechtlich beanstandenswert sei.