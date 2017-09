Zu mehr Transparenz verpflichtet

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1608253/

Soll sich die Förderung durch die Stadt tatsächlich nur auf kulturelle und Sportvereine beschränken oder sollen doch alle Seelower Vereine in ihren Genuss kommen können? Die Frage wurde in der Hauptausschusssitzung diskutiert. Heißt es doch in der neuen Präambel der Richtlinie: "Es liegt im besonderen ... Interesse der Stadt Seelow, den Bürgern, insbesondere den jungen Menschen, den besonderen Wert der kulturellen Vereinsarbeit und des Sports für die Persönlichkeitsentwicklung, für die Ausbildung der sozialen Fähigkeiten nahe zu bringen und ins Bewusstsein zu rücken", heißt es darin.

Die Meinung des Jugend-, Kultur und Sportausschusses, der alle Vereine fördern will, fand im Hauptausschuss keine Mehrheit. Vereine könnten sich auch mit religiösen oder politischen Zielen gründen, ohne dass damit eine Förderung der Stadt als sinnvoll entsprechend der Präambel erscheint, so das Argument.

Die Förderung kann durch Haushaltsmittel der Stadt erfolgen oder durch Zuwendungen Dritter. Jeweils bis zum 31. August muss der Antrag auf Haushaltsmittel, auf Mittel Dritter bis zum 31. März gestellt werden. Gerade bei der Vergabe von Zuwendungen Dritter hatte es immer wieder die Forderung nach mehr Transparenz bei der Verwendung gegeben.

Die Zuschüsse können durch Geldleistungen, als Zuschüsse zu Sachkosten für Dienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen sowie als Sachleistungen erfolgen.

Nicht antragsberechtigt sind politische Parteien und Vereinigungen. Keine Förderung kann für interne Vereinsfeiern, Sach- und Geldpreise sowie für Bauvorhaben und für gewerbliche Zwecke beantragt werden. Vereine, die eine regelmäßige Bezuschussung beantragen, müssen dazu mit der Stadt eine Vereinbarung abschließen.

Recht genau ist im Entwurf der Richtlinie festgelegt, wer über die Vergabe von Fördermitteln entscheidet. Bei Haushaltsmitteln ist es nun die Stadtverordnetenversammlung, nicht mehr die Verwaltung, die auf Empfehlung des Fachausschusses für Jugend, Kultur und Sport über die Bewilligung entscheidet. Bei Zuwendungen Dritter entscheidet der Zuwendungsgeber auf Empfehlung des Fachausschusses. Die Beratungen über die Empfehlung sollen allerdings nicht öffentlich erfolgen. Die Ergebnisse werden veröffentlicht. Auch der Bürgermeister hat eine Entscheidungsbefugnis: "Im Übrigen entscheidet der Bürgermeister nach Maßgabe der zur Verfügung stehen Haushaltsmittel", heißt es. Das könnte Frage aufwerfen.