Sperre für Windparkplan aufgehoben

Vierlinden (MOZ) Die Gemeindevertreter der größten Seelow-Länder Amtsgemeinde haben in dieser Woche einstimmig beschlossen, die Veränderungssperre für den Bebauungsplanentwurf zu einem Windpark aufzuheben. Der Windpark soll in Teilen der Gemarkungen Diedersdorf und Friedersdorf im geplanten Windeignungsgebiet 39 errichtet werden. Mit dem im April beschlossenen Aufstellen eines Bebauungsplanes will die Gemeinde unter anderem Einfluss auf die Standortwahl und Höhe der Anlagen nehmen und den Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und Landschaftsverträglichkeit ausgleichen. Im Juli war im Zusammenhang mit der Aufhebung von drei Landschutzgebieten im Altkreis Seelow eine Veränderungssperre erlassen worden. Diese wurde nun aufgehoben, da keine Aussicht auf Erfolg besteht.