Marseille verkauft Senioren-Wohnparks

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, übernimmt der französische Investor Chequers Capital den Betrieb von deutschlandweit 46Marseille-Alten- und -Pflegeheimen mit etwa 5400Heim- und rund 4000 Arbeitsplätzen. In einem zweiten Schritt will Chequers auch die dazugehörigen Immobilien übernehmen, was das Verkaufsvolumen auf insgesamt eine halbe Milliarde Euro erhöht. Die Kaufverträge dafür sollen bereits Ende Juli unterschrieben worden sein. Die Unternehmenskommunikation machte am Freitag zum Verkauf und den Folgen auf die regionalen Ableger keine Angaben. Ulrich Marseille, der das Unternehmen Anfang der 1980er-Jahre aufbaute, hat den Verkauf gegenüber anderen Medien aber bereits bestätigt.

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin betreiben die Marseille Kliniken neben einem Pflegedienst auch drei größere Senioren-Wohnparks. Der Neuruppiner an der Artur-becker-Straße war 1991 mit 75 Doppel- und zehn Einzelzimmern gebaut worden. Im gleichen Jahr übernahmen die Marseille Kliniken das bereits bestehende Seniorenheim im Radenslebener Herrenhaus, das im Jahr darauf saniert wurde. Dort werden vor allem Menschen betreut, die infolge von Abhängigkeitserkrankungen Pflege benötigen. Rund 120 Senioren werden dort von etwa 100 Mitarbeitern betreut. Ebenfalls 1992 wurde von dem Unternehmen in Kyritz ein neuer Senioren-Wohnpark mit rund 120 Pflegeplätzen gebaut.

Nach RA-Informationen warten die Belegschaften in den Ruppiner Senioren-Wohnparks noch auf offizielle Informationen aus der Hamburger Hauptverwaltung. Vor allem darüber, ob und welche Auswirkungen der Verkauf auf ihre Häuser hat. Bislang sei intern lediglich kommuniziert worden, dass "der operative Betrieb unverändert fortgesetzt wird".