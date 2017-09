VCS hat zum Auftakt viel dazugelernt

artikel-ansicht/dg/0/

Der Spaß am Volleyballsport steht in Strausberg im Vordergrund: VC-Libero Phillip Stach © MOZ/Edgar Nemschok

In der ersten Begegnung des ersten Spieltages im südlichsten Zipfel des Landes Brandenburg standen sich die Gästeteams, VC Strausberg und Fürstenwalde II, gegenüber. Die Aufregung war den Jungen Wilden des Clubs aus Strausberg deutlich anzumerken. Nach zwei abgegebenen Sätzen, 15:25 und 21:25, war es dann so weit. Nach 20 Minuten Spieldauer im dritten Durchgang feierte das Team aus Strausberg den ersten Satzgewinn mit 25:17. Die volleyballerfahrenen André Heinz und Jan Fillinger führten das junge Team durch druckvolle bzw. taktisch geschickte Aufschläge. Die Freude über erzielte Wechsel und Punkte war den Aktiven in der Feldabwehr und am Netz anzusehen. Nachdem die Fürstenwalder bereits mit sechs Punkten im vierten Durchgang davongezogen waren, kämpften die Strausberger Volleyballer um Libero Phillip Stach aufopferungsvoll und mit großem Einsatz. Im Finish schloss das Strausberger Team zum 20:22 auf, konnte den Satz- und Spielverlust (1:3) aber nicht abwenden.

Der Gastgeber SV Döbern gewann ohne größere Probleme mit 3:0-Sätzen gegen die Pneumant-Volleyballer aus Fürstenwalde.

Das Strausberger Kampfgericht, mit C-Lizenz-Inhaber Benjamin Reichelt auf dem Stuhl als 1. Schiedsrichter, absolvierte seinen Saisoneinstand erfolgreich.

Die Gastgeber, unterstützt durch zahlreiche Zuschauer in der Döbener Radochla-Halle, ließen auch im zweiten Spiel keine Zweifel aufkommen, wer der Chef ist. Diese neue Sportstätte wurde nach Birgit Radochla benannt. Sie war die erste DDR-Turnerin, die 1964 bei Olympia eine Medaille gewinnen konnte und in dieser kleinen Stadt 1945 geboren wurde. Die zweite Begegnung der Strausberger wurde mit 0:3-Sätzen nach einer Stunde Spielzeit verloren. Spaß und die kleinen Erfolgserlebnisse in den Aktionen der "Jungen Wilden" des VC Strausberg standen im Vordergrund. Der Spieltag weckte jedenfalls Hoffnungen für die bevorstehende Saison in der Landesklasse.

VC Strausberg I: Möller, Drost, Fillinger, Reichelt, Gohlke, Schultze, Holst, Wiedemann, Heinz, Stach