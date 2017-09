"Grashüpfer" feiern Familiensportfest

artikel-ansicht/dg/0/

Wulkow/Lebus (MOZ) Zum Familiensportfest waren am Freitagnachmittag auch Eltern, Großeltern und Geschwister der 30 Wulkower "Grashüpfer" auf den Spielplatz der Kita eingeladen. Bei schönstem Sonnenschein waren die Resonanz und Freude am sportlichen Treiben an der frischen Herbstluft groß.